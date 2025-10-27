La Intendencia de Colonia informó que el próximo 2 de noviembre, Día de los Difuntos, los cementerios del departamento permanecerán abiertos entre las 7.00 y las 19.00 horas.

El horario especial fue comunicado por el Departamento de Higiene y Servicios, con el objetivo de facilitar las visitas en una fecha de significativa conmemoración para muchas familias.

Desde la comuna se recuerda a los visitantes que deben respetar las normas de convivencia y cuidado de los espacios públicos durante su permanencia en los recintos.

