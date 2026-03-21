El Municipio de Carmelo enfrenta una dificultad que excede un proyecto puntual y atraviesa buena parte de su gestión: la tensión entre la atención de la demanda diaria y la posibilidad de ordenar una agenda de desarrollo con horizonte de mediano y largo plazo.

Ese fue el eje que quedó planteado en la última sesión del concejo, cuando el alcalde Luis Pablo Parodi abrió la posibilidad de solicitar asesoramiento y un presupuesto al Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) para organizar el funcionamiento del municipio. La iniciativa aparece asociada a una necesidad que el propio jerarca expuso con claridad: la estructura local no ha logrado todavía poner en marcha, de forma articulada y sostenida, los distintos grupos de trabajo creados para proyectos y áreas de desarrollo.

En la entrevista concedida a Carmelo Portal, Parodi vinculó esa necesidad con el proceso de trabajo que comenzó a abrirse en torno a una microregión impulsada desde la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), con la participación de Carmelo, Nueva Palmira, Conchillas, Ombúes de Lavalle y Agraciada, y con la eventual incorporación de otras localidades. Según explicó, ese esquema prevé instancias de trabajo de campo y coordinación interinstitucional. Pero, al mismo tiempo, dejó en evidencia una limitación más inmediata: el municipio no dispone hoy del tiempo ni del apoyo suficiente para desarrollar en paralelo una agenda propia de planificación.

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La definición es relevante porque desplaza el foco desde la falta de ideas hacia un problema de capacidad de gestión. En otras palabras, la dificultad no parece estar en la inexistencia de iniciativas, sino en la imposibilidad de convertirlas en una hoja de ruta operativa.

Parodi describió ese obstáculo en términos concretos. Señaló que el trabajo diario consume gran parte del tiempo del equipo y que esa presión impide avanzar en tareas de planificación, desarrollo de áreas específicas, funcionamiento de grupos de trabajo y ejecución de programas de participación territorial, como “Sé Parte de Tu Municipio” y las visitas a los barrios. También indicó que el municipio no cuenta con personal ni con apoyo suficiente para sostener esa dimensión del trabajo.

Ese diagnóstico expone una situación frecuente en los gobiernos de cercanía: cuanto más absorbente es la gestión cotidiana, más difícil resulta construir las condiciones para que lo urgente no desplace por completo a lo importante. En el caso de Carmelo, el problema adquiere una dimensión política y administrativa concreta, porque afecta la posibilidad de pasar de una lógica reactiva a otra de organización, priorización y seguimiento de objetivos.

La eventual búsqueda de apoyo externo aparece, en ese marco, como una respuesta a una carencia de articulación interna. No se presenta, al menos por ahora, como una sustitución de la conducción política, sino como una herramienta para ordenar procesos, activar mesas de trabajo y dar estructura a iniciativas que existen pero no han logrado todavía una dinámica estable.

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La referencia de Parodi a experiencias desarrolladas en otras ciudades, como Dolores, refuerza esa interpretación. También lo hace su mención a una posible línea de trabajo vinculada con la identidad local o “marca ciudad”, pensada como un proceso de valorización de los activos de Carmelo y de reconstrucción de una narrativa pública apoyada en sus fortalezas. Sin embargo, esa aspiración vuelve a chocar con el mismo límite: antes de proyectar una agenda de posicionamiento, el municipio necesita resolver cómo organizarse para sostenerla.

Ahí está, precisamente, el nudo del problema. La gestión municipal puede identificar áreas prioritarias, convocar actores, participar en espacios regionales y visualizar proyectos, pero si no consigue una estructura mínima de coordinación, esas iniciativas quedan dispersas, dependen de esfuerzos aislados o se postergan frente a las exigencias inmediatas de la administración.

La eventual convocatoria al CLAEH tiene además un antecedente concreto. Entre octubre de 2018 y junio de 2019, la institución brindó asistencia técnica para la elaboración participativa de Agendas Municipales de Cultura en 16 municipios del país, entre ellos Carmelo. Aquel trabajo incluyó capacitación virtual para funcionarios, autoridades y actores culturales, así como la sistematización del proceso y sus resultados. Ese antecedente permite ubicar la nueva posibilidad dentro de una relación ya existente y no como un vínculo enteramente nuevo.

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Pero el contexto actual es distinto. Entonces, el apoyo estuvo concentrado en un área específica, la cultural. Ahora, la necesidad planteada por Parodi abarca el funcionamiento general del municipio y su capacidad de conectar la gestión diaria con un esquema más amplio de desarrollo.

La cuestión de fondo no es menor. Un gobierno local no sólo administra servicios, reclamos y tareas corrientes; también necesita construir agenda, coordinar actores, fijar prioridades y generar continuidad entre proyectos. Cuando esa segunda capa no logra consolidarse, la administración queda más expuesta a la fragmentación, a la superposición de iniciativas y a la pérdida de impulso en políticas que requieren tiempo y seguimiento.

En ese sentido, la entrevista de Parodi no sólo informa sobre una posible gestión ante el CLAEH o sobre la participación de Carmelo en una microregión promovida por ANDE. También deja planteado un diagnóstico sobre el estado actual del municipio: la sobrecarga operativa del presente está condicionando la capacidad de diseñar y ejecutar el futuro.

El desafío, entonces, no pasa únicamente por incorporar asesoramiento externo, sino por determinar si ese apoyo puede traducirse en una mejora real de la organización municipal. La pregunta de fondo es si Carmelo logrará transformar una estructura hoy exigida por la urgencia en un gobierno con mayor capacidad para planificar, articular equipos y sostener una agenda propia de desarrollo.