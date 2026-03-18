A dos décadas de su primera edición, el Fondo Concursable para la Cultura abre una etapa de revisión. La Dirección Nacional de Cultura puso en marcha una consulta pública para recoger propuestas, balances y miradas sobre uno de los instrumentos más estables de apoyo a la creación artística y cultural en Uruguay.

La convocatoria, abierta hasta el 27 de abril, invita a participar a artistas, gestores, colectivos, académicos, espacios comunitarios, asociaciones civiles y ciudadanos interesados en el desarrollo cultural del país. El objetivo es rediseñar el fondo a partir de los cambios que atravesaron, en estos años, las formas de producir, circular y sostener la cultura.

El proceso prevé dos vías de participación. Por un lado, el envío de propuestas en línea, organizadas en cuatro ejes: modelo y alcance del fondo, equidad y diversidad, evaluación y transparencia, e impacto público y vínculo con la comunidad. Por otro, una serie de talleres presenciales y virtuales que se desarrollarán en abril, con instancias dedicadas a letras, artes visuales, artes escénicas, música y espacios multisectoriales.

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Creado por ley en 2005, el Fondo Concursable se convirtió en una herramienta clave para acompañar proyectos de distintos territorios y disciplinas. Ahora, la intención oficial es que esa experiencia acumulada sirva para definir una nueva hoja de ruta y orientar las Bases 2026.

La revisión no apunta solo a celebrar una fecha redonda, sino a discutir qué políticas culturales necesita el presente.