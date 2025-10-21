PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Hospital de Colonia del Sacramento cuenta desde este martes con un nuevo tomógrafo, cuya incorporación fue celebrada con un acto oficial encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez.

La actividad incluyó una instancia oratoria en la que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, destacó la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para concretar la obra. También hicieron uso de la palabra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el director del hospital, Michel Heguaburu.

Acompañaron la inauguración autoridades nacionales y departamentales, entre ellas el senador Nicolás Viera; las diputadas Cecilia Badín y Nibia Reisch; el diputado Mario Colman; representantes del ámbito militar, policial y sanitario; así como ediles y autoridades locales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tras los discursos, se realizó el corte de cinta y una recorrida por la nueva sala donde se encuentra instalado el tomógrafo, un equipo que permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica del hospital y reducir traslados hacia centros especializados.

La adquisición de este equipamiento representa un avance significativo en la atención médica regional y forma parte de una estrategia más amplia de descentralización de los servicios de salud en Uruguay.