Con el objetivo de fomentar prácticas sostenibles en el uso del agua, se presentará este jueves 30 de octubre el proyecto Agua para el Desarrollo, una propuesta dirigida a productores rurales del departamento de Colonia. La actividad tendrá lugar en el salón «La Pascuala», ubicado en la intersección de Ruta 21 e Irastorza, a las 19.30 horas.

El programa apunta a fortalecer la gestión del recurso hídrico como motor de desarrollo productivo, bajo un enfoque de sostenibilidad y eficiencia. La iniciativa cuenta con el respaldo del Área de Cooperación Internacional y Proyectos de la Intendencia de Colonia, en alianza estratégica con la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana y el Banco República.

La presentación está enmarcada en una serie de acciones orientadas a apoyar al sector agropecuario en el manejo responsable del agua, en un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales.

