El presidente de la República, Yamandú Orsi, respaldó públicamente al jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, luego de que este fuera cuestionado por integrantes del Partido Nacional tras realizar comentarios críticos sobre los efectos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) e inversiones.

Durante una rueda de prensa realizada este martes en la capital departamental, Orsi desestimó los reclamos opositores y valoró la intervención de Costa como parte del debate técnico. “Que seas profesional del Ministerio del Interior no quiere decir que te conviertas en un mudo”, afirmó el mandatario. “No es una opinión partidaria, es un concepto. Bienvenidos los técnicos, la gente que sabe, que pueda decir que por acá hay un problema”, agregó.

Las declaraciones del jefe de Policía fueron recogidas días atrás por el diario La Diaria, donde sostuvo que en Colonia “existe cierta pasividad para darse cuenta de algunas situaciones que llaman la atención con el manejo del dinero” y señaló que la entrada en vigencia de la LUC durante el período anterior “flexibilizó los controles para el desembolso de dinero”, lo que —a su juicio— “fue una puerta abierta” para prácticas cuestionables. También mencionó sospechas en inversiones que llegan al departamento y cierta pasividad en su control.

Estas afirmaciones generaron una inmediata reacción desde filas del Partido Nacional. El senador Javier García calificó de “institucionalmente grave” la postura del jerarca policial y opinó que sus palabras “siembran un manto de dudas” sobre la gestión pública. “Los jefes de Policía no son comentaristas de leyes y mucho menos comentaristas políticos”, afirmó.

Consultado por la prensa, Orsi fue tajante: “No se cuestiona su continuidad”, en referencia al cargo de Costa al frente de la Jefatura de Policía de Colonia.