Este jueves culminó el curso CC-25A sobre Procedimiento de Inteligencia Policial Operativa (Legislación), desarrollado en las instalaciones de la Subprefectura del Puerto de Carmelo (SUBCA).

La instancia formativa contó con la participación de 12 tripulantes provenientes de distintas unidades, quienes recibieron capacitación teórica y práctica sobre el marco legal que regula el accionar policial, así como sobre los sistemas y herramientas tecnológicas utilizadas en el cumplimiento de funciones institucionales.

El curso fue dictado por el Capitán de Fragata (CP) Johon Silva y el SOC (PM) Raúl Vidal, y se destacó por la activa participación del personal durante las jornadas de formación.

Desde la organización subrayaron que este tipo de actividades refuerza la importancia de la formación continua como una herramienta clave para fortalecer el profesionalismo y la eficiencia del personal en el ejercicio de sus funciones.