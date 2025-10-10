Tres embarcaciones quedaron varadas este jueves en el ingreso al puerto de Carmelo, en diferentes momentos del día, debido a lo que se presume fue una errónea navegación fuera del canal habilitado, sumado a las bajas condiciones del nivel del río, según informaron fuentes vinculadas al operativo.

La primera embarcación encalló cerca del mediodía. Más tarde, otra quedó varada antes del atardecer, y la tercera lo hizo pasadas las 20:30 horas, en una zona visible desde Playa Seré.

Fuentes confiables indicaron que ninguno de los tripulantes sufrió afectaciones de salud. En el caso de la embarcación que encalló en horas del mediodía, se realizó un desembarco parcial de los tripulantes, en coordinación con la Prefectura Naval Argentina.

En las otras dos embarcaciones, los ocupantes decidieron permanecer a bordo y se encuentran en buen estado, sin necesidad de asistencia médica.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no se han reportado riesgos adicionales para la navegación en la zona. Se espera que en las próximas horas se evalúen las maniobras necesarias para liberar las embarcaciones, una vez que las condiciones del río lo permitan.