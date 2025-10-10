Durante la jornada del jueves 9 de octubre, tres embarcaciones deportivas de bandera argentina sufrieron varaduras en aguas de jurisdicción de la Subprefectura del Puerto de Carmelo. Los incidentes no dejaron heridos y las autoridades continúan con tareas de asistencia y vigilancia.

El primer caso se registró al mediodía, en las inmediaciones de Isla Juncal. La embarcación, con ocho tripulantes, fue asistida por un bote de la Prefectura Naval Argentina. Siete personas fueron evacuadas en buen estado de salud, mientras que la nave permanece encallada en el lugar.

La segunda varadura ocurrió a las 17.35, fuera del Canal Sur de Isla Sola, cerca de la boya número 3. En esa ocasión, cinco tripulantes lograron reanudar la marcha por sus propios medios y arribaron a puerto a las 21.20, sin reportar inconvenientes sanitarios.

A las 20.30 se registró el tercer incidente, a unos 500 metros de Playa Seré, también rumbo a Isla Sola. La embarcación, con tres personas a bordo, logró zafar poco después —a las 22.05— y llegó al puerto sin novedades.

A las 8.30 de este viernes, una de las embarcaciones aún continuaba varada, con un tripulante en buenas condiciones y sin daños estructurales. La Subprefectura de Carmelo, en coordinación con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC), mantiene un monitoreo constante de la situación.

Desde la autoridad marítima local señalaron que continúan trabajando en la prevención y respuesta ante este tipo de sucesos, reafirmando su compromiso con la seguridad en las aguas jurisdiccionales.