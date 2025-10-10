La embarcación que había quedado varada ayer al mediodía en las proximidades de Isla Juncal retomó la navegación este jueves por la mañana y arribó sin problemas a puerto. El único tripulante a bordo se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron fuentes oficiales.

Se trata de la primera de las embarcaciones que encallaron durante la jornada del jueves en la zona del Río de la Plata. El incidente motivó la intervención de un bote de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que evacuó a siete de los ocho tripulantes a bordo, todos ellos sin lesiones ni complicaciones sanitarias.

Hasta el momento no se han informado las causas que provocaron el varado ni se registraron daños materiales de consideración. La Sub Prefectura Carmelo continúa con las tareas de monitoreo en el área para garantizar la seguridad de la navegación.

