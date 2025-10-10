Montevideo, 10 oct (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en las primeras horas de este viernes el proyecto de Ley de Presupuesto para el quinquenio 2025-2029, que fue enviado por el Poder Ejecutivo.

Con 84 votos a favor en 98 posibles, los diputados dieron luz verde al proyecto y en esta misma jornada pasarán a votar cada uno de los artículos que lo integran.

De esta forma, continuarán trabajando hasta el próximo martes 14 de octubre o el miércoles 15 en caso de ser necesario, incluyendo el fin de semana.

El jueves 16 de octubre a las 23:59 hora local (2:59 GMT) vencerá al plazo constitucional de 45 días para que el proyecto quede aprobado por la Cámara de Representantes y pase a la Cámara de Senadores.

El proyecto de Ley de Presupuesto, creado por el Poder Ejecutivo de Uruguay para el quinquenio, ingresó al Parlamento el domingo 31 de agosto.

Ese día, la vicepresidenta del país y presidenta de la Cámara Alta, Carolina Cosse, recibió junto al presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir, el texto con 714 artículos que le entregaron las principales autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

La exposición de motivos del proyecto, según informó la cartera, destaca que las políticas contempladas responden a tres prioridades estratégicas: «acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad; fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad; y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país».

«El presupuesto es una manifestación de rumbo de la política económica del país, de las políticas públicas del país, en particular en un contexto de enormes desafíos y de gran incertidumbre. Ese contexto sigue marcando que las prioridades para este Gobierno son el crecimiento y por tanto la inversión como dos elementos centrales», apuntó días antes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en una conferencia de prensa. EFE