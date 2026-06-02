El presidente Yamandú Orsi difundió un mensaje público para referirse a la compra de un vehículo que quedó bajo discusión pública por el precio de la operación. En la declaración, sostuvo que actuó con documentación respaldatoria, que no hubo otro interés vinculado a la compra y que está dispuesto a corregir la situación si un organismo de contralor entiende que corresponde.

En el mensaje, fechado el 1 de junio de 2026, Orsi afirmó que antes de asumir resolvió no generar un gasto para Presidencia con la compra de un vehículo oficial. Según explicó, en ese contexto se le planteó la posibilidad de cambiar el auto que tenía, modelo 2020, por otro de la misma marca y modelo, versión 2024.

El mandatario sostuvo que consideró viable la operación porque el vehículo reunía condiciones de seguridad y características adecuadas para el cargo, siempre que el costo estuviera dentro de sus posibilidades económicas. También señaló que el precio propuesto por la automotora le resultó “razonable”, por lo que resolvió concretar la compra.

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Orsi indicó que desde el inicio de su gestión se movilizó con su propio auto y que actualmente alterna ese uso con otro vehículo perteneciente a Presidencia. Agregó que el valor de la operación figura en la factura presentada y que su patrimonio e ingresos constan en su declaración jurada.

El mensaje reconoce que existen dudas sobre “el cómo y el por qué” del proceso. En respuesta, el presidente afirmó que se movió “siempre con la verdad” y sostuvo que la documentación presentada refleja su versión de los hechos. También negó que hubiera otro interés o negociación vinculada a la compra.

Uno de los puntos centrales de la declaración es la disposición del mandatario a someter el caso a evaluación institucional. Orsi dijo que, si algún organismo de contralor considera que cometió un error, se hará cargo. Además, señaló que si se entiende que debe pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo hará “sin más demora”.

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La explicación, sin embargo, no incluye algunos datos relevantes para el análisis público de la operación. El mensaje no precisa cuál era el valor de mercado del vehículo, cuál fue el precio efectivamente pagado, cuál fue la diferencia económica, quién definió la oferta ni si las condiciones de compra estaban disponibles para cualquier persona.

Ese aspecto mantiene abierto el punto principal de la discusión: si la operación fue una oportunidad comercial ordinaria o si el presidente accedió a una condición especial por su posición pública. La declaración niega la existencia de otro interés, pero no incorpora elementos comparativos que permitan cerrar esa pregunta solo a partir del mensaje.

El presidente también desvinculó esta compra del vehículo eléctrico usado el día de la asunción. Según afirmó, esa elección no tuvo relación con la operación y la búsqueda de opciones estuvo a cargo de otras personas.

El mensaje finalizó con un pedido de disculpas condicionado a que su proceder haya ofendido o lesionado intereses de personas o colectivos. Luego, Orsi afirmó que seguirá trabajando “por el bien del país” y “por el permanente encuentro entre los uruguayos”.

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Lo que dice la foto

La imagen que acompaña el mensaje muestra al presidente sentado frente a una mesa, con fondo blanco, sin símbolos partidarios ni elementos institucionales visibles. El encuadre frontal, la mirada directa a cámara y las manos unidas refuerzan el formato de declaración personal. La puesta en escena concentra la atención en la palabra del mandatario y evita otros elementos visuales que puedan desviar el foco del mensaje.