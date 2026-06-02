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La Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), abrió una consulta pública sobre el borrador de la Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de la Radiodifusión Comunitaria 2025-2029.

El proceso estará abierto hasta el 22 de junio de 2026 y tiene como objetivo recibir aportes, comentarios, observaciones técnicas y propuestas de la ciudadanía, organizaciones sociales, instituciones académicas, medios comunitarios y otros actores vinculados al sector.

Según el documento puesto a consulta, la hoja de ruta plantea acciones orientadas a fortalecer la radiodifusión comunitaria en Uruguay, con énfasis en la sostenibilidad, la diversidad y la participación social.

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El borrador identifica desafíos relacionados con el acceso a recursos, la actualización normativa, el fortalecimiento institucional, la capacitación técnica y de gestión, la producción de contenidos, el acceso a equipamiento y financiamiento, y la participación social en la gestión de las radios comunitarias.

La propuesta está organizada en cinco ejes estratégicos: marco normativo y regulatorio; fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades; sostenibilidad y acceso a recursos; identidad comunitaria y participación; y articulación institucional.

Entre las líneas de acción previstas se incluyen jornadas de diálogo, instancias de formación y capacitación, mesas de trabajo sobre temas del sector, encuentros territoriales de radiodifusión comunitaria, reuniones periódicas con organizaciones y colectivos, llamados para radiodifusión comunitaria de frecuencia única, convocatorias para equipamiento y desarrollo de contenidos, mejoras en formularios y procesos administrativos, y cambios normativos para simplificar trámites.

Una vez finalizada la consulta, Dinatel prevé sistematizar los aportes recibidos entre el 23 de junio y el 7 de julio. La versión final de la Hoja de Ruta estará prevista para julio de 2026.