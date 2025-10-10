Este jueves por la tarde se llevó a cabo la segunda edición de la muestra “De tus manos, el arte de reutilizar”, organizada por las Escuelas del Hogar del departamento de Colonia. La actividad, que tuvo lugar en la Plaza de Toros del Real de San Carlos, reunió a autoridades, docentes, alumnos y vecinos, en una jornada que celebró la creatividad, el trabajo colectivo y la conciencia ambiental.

Durante el acto de apertura, la inspectora de las Escuelas del Hogar, Nancy Ackerman, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó el valor del evento como una instancia para visibilizar “el talento, la creatividad, el esfuerzo y el compromiso” de toda la comunidad educativa. Ackerman destacó que la edición 2025 priorizó la reutilización de materiales como eje temático, en línea con el compromiso de las instituciones con la sostenibilidad y el desperdicio cero.

“Esta muestra también conmemora 107 años de historia de las Escuelas del Hogar”, señaló la inspectora, quien agradeció a la Intendencia de Colonia, al equipo docente, al personal de apoyo y a los estudiantes de los 15 centros educativos involucrados. La exhibición incluyó una parte estática, con trabajos expuestos, y otra dinámica, con talleres en vivo y desfiles temáticos.

El director de Cultura del departamento, Carlos Deganello, remarcó la importancia de estas instituciones en la formación de niños y jóvenes: “Las Escuelas del Hogar apuestan al futuro a través de la capacitación y a la construcción de comunidades responsables desde el hacer”.

Por su parte, el intendente Guillermo A. Rodríguez valoró el carácter descentralizado de este sistema educativo, al que calificó como “único en el país” y “un orgullo para Colonia”. En su intervención, destacó que las Escuelas del Hogar “son ejemplo de cómo formar personas desde el trabajo con las manos, en un mundo cada vez más artificial”.