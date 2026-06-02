Una turista uruguaya de 25 años, identificada como Abril Melina Marino Pereira, murió junto a un guía de montaña de Ushuaia durante una excursión al glaciar Vinciguerra, en Tierra del Fuego, Argentina. Según informó La Nación, los cuerpos fueron localizados en la madrugada de este martes 2 de junio por integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, que trabaja con la Policía provincial para concretar el rescate.

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La alerta se activó en la noche del lunes, cuando la madre del guía informó que las dos personas no habían regresado de la salida prevista hacia el glaciar, ubicado al norte de Ushuaia. A partir de ese aviso comenzó un operativo de búsqueda en una zona de alta montaña, de difícil acceso y con condiciones climáticas adversas.

Cerca de la 1 de la madrugada, los rescatistas detectaron en la parte superior del glaciar los cuerpos de Marino Pereira y de Emiliano Feida, guía local de unos 40 años. De acuerdo con la información disponible, se presume que ambos sufrieron una caída de consideración, aunque las autoridades no brindaron hasta el momento mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho.

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El glaciar Vinciguerra es uno de los recorridos más visitados de la provincia, pero también uno de los más exigentes. La travesía demanda preparación física: son aproximadamente 14 kilómetros entre ida y vuelta, con una duración estimada de ocho horas.

El operativo para retirar los cuerpos continuaba durante la mañana, con la previsión de utilizar apoyo aéreo si las condiciones lo permiten.