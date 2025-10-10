PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El próximo miércoles 15 de octubre, a las 12.00, se realizará el lanzamiento oficial de la 5K INJU-MIDES en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (calle Rivera 291, Colonia del Sacramento). La actividad contará con el apoyo de la Intendencia de Colonia y la Secretaría Nacional del Deporte.

La carrera está prevista para el sábado 15 de noviembre en la ciudad de Colonia, en la intersección de las calles Alberto Méndez y Fosalba. La entrega de remeras comenzará a las 14.00, mientras que la largada está programada para las 17.00.

Bajo el lema “Con oportunidades, las juventudes pisamos fuerte”, la 5K forma parte de una serie de instancias organizadas por el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) para promover la participación juvenil, el deporte y los hábitos de vida saludables.

Las inscripciones están abiertas a través del sitio oficial: inju.gub.uy.