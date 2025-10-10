PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El directorio de OSE anunció la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Juan Lacaze, departamento de Colonia, en el marco de una visita oficial realizada este jueves 9. La obra, que demandará una inversión estimada de 8 millones de dólares, permitirá avanzar en la red de saneamiento de la ciudad, aunque su cobertura no será total.

Según informó el organismo estatal, el proyecto incluirá la construcción de tres pozos de impulsión y la extensión de cinco kilómetros de red, con lo que se alcanzará una cobertura del 60% del área urbana de Juan Lacaze.

Durante la reunión con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, Ferreri expresó que este proyecto busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y se enmarca en una estrategia de trabajo conjunto con la comuna. “En el pasado faltó coordinación para ejecutar estas obras, y no se concluyeron de buena manera”, señaló. A su vez, destacó el papel de las intendencias como “socios estratégicos” en la gestión del saneamiento, especialmente en lo relativo a la ejecución de pavimentos.

Obras en Colonia del Sacramento y la usina local

En paralelo, Ferreri informó que las obras de modernización de la red de saneamiento en la rambla de Colonia del Sacramento presentan un avance del 89%. El proyecto, valorado en 1,5 millones de dólares, incluye la sustitución del colector principal, la instalación de nuevas tuberías, el traslado de conexiones domiciliarias y la conformación de la nueva capa de rodadura.

Asimismo, OSE avanza en la finalización de obras en la usina local, con una inversión de 800.000 dólares, que permitirán mantener la calidad del servicio en la capital departamental.