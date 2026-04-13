La Cámara de Industrias del Uruguay y el PIT-CNT presentaron País Industrial, un proyecto conjunto financiado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional que propone algo poco frecuente en la discusión productiva uruguaya: construir una agenda industrial compartida entre empresarios y trabajadores.

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La iniciativa, lanzada el miércoles 8 de abril con participación del presidente Yamandú Orsi y autoridades del área económica y laboral, combina investigación, diagnóstico, capacitación y elaboración de propuestas de política pública. Su objetivo es fortalecer el ecosistema industrial con una mirada de mediano y largo plazo, apoyada en el diálogo social y en información relevada en los territorios.

El dato político del lanzamiento no estuvo solo en la presencia del Gobierno, sino en la convergencia de actores que suelen ocupar lugares distintos en la negociación pública. En ese sentido, el proyecto intenta mover la discusión industrial desde la confrontación sectorial hacia una lógica de coordinación.

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La hoja de ruta abarca ocho ejes, entre ellos formación para el futuro del trabajo, desarrollo territorial, innovación, integración regional, monitoreo del empleo y formación sindical en política industrial. También prevé la creación de un Foro de Referentes Industriales y de un Observatorio de la Industria, con foco en datos sobre actividad productiva y situación laboral.

Más que un acuerdo puntual, País Industrial busca instalar un método: producir diagnósticos comunes para diseñar políticas. El alcance real de esa apuesta dependerá de si logra traducir esa coincidencia inicial en instrumentos concretos para las empresas, los trabajadores y las regiones del país.