Uruguay quedará bajo la influencia directa de un sistema de baja presión entre el jueves 16 y el sábado 18 de abril, en un episodio que, según MetSul Meteorologia, puede dejar lluvias intensas en parte del interior y un aumento del viento sobre todo en el sur y el este del país. La firma brasileña añade que el fenómeno podría evolucionar hacia un ciclón extratropical hacia el fin de semana, aunque lo presenta todavía como una posibilidad y no como un hecho confirmado.

El informe ubica el tramo más delicado para Uruguay a partir del jueves, cuando el centro de baja presión se desplace sobre el país. Para el viernes 17, MetSul sitúa el sistema sobre el Río de la Plata, frente a las costas de Montevideo y Maldonado, con una presión central cercana a los 1000 hectopascales, una configuración que asociada a vientos fuertes en el sur y el este. Para el sábado 18, ya sobre el Atlántico al este de Uruguay, el sistema seguiría generando viento intenso, en especial sobre la franja este.

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El pronóstico de MetSul también marca que las lluvias más importantes en Uruguay podrían concentrarse entre el miércoles 15 y el jueves 16, con foco en zonas del interior. Aun así, el reporte reserva el mayor riesgo de tiempo severo para el noreste argentino y Paraguay, donde prevé tormentas más intensas, con posibilidad de granizo y ráfagas fuertes. En el caso uruguayo, el énfasis está puesto en la combinación de precipitaciones localmente fuertes y viento.

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La señal oficial en Uruguay acompaña la tendencia, aunque con un tono más prudente. En su pronóstico actualizado en la tarde del lunes 13, Inumet prevé para el martes 14 precipitaciones y tormentas aisladas, y para el miércoles 15 lluvias con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Por ahora, su pronóstico público describe un deterioro del tiempo, pero sin presentar aún un escenario severo generalizado para todo el país.