La madrugada de este domingo dejó una escena trágica en Ecilda Paullier. Una adolescente de 16 años murió luego de caer de la moto en la que viajaba como acompañante, después de que dos perros se atravesaran en la trayectoria del vehículo.

El siniestro ocurrió en la zona de avenida Artigas y Santiago Martí, de acuerdo con la información confirmada por fuentes de la Jefatura de Policía. Por causas que fueron establecidas en una primera reconstrucción, los animales irrumpieron en el camino del birrodado y provocaron la caída de sus ocupantes.

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La joven fue identificada como Jazmín Sánchez López. Tras el golpe contra el pavimento, sufrió lesiones de extrema gravedad, quedó inconsciente y presentó abundante sangrado. Pese a la asistencia recibida, su fallecimiento fue constatado poco después.

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Según la información recabada, quien conducía la moto era su pareja, que además había adquirido el vehículo recientemente. Ese dato integra las actuaciones realizadas tras el hecho, ocurrido en plena madrugada y con desenlace fatal en cuestión de minutos.

La muerte de la adolescente causó profundo dolor en la localidad. Sus restos fueron sepultados en la tarde de este mismo domingo, en una jornada marcada por la conmoción de familiares, allegados y vecinos.