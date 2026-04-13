La salud mental empezó a ocupar un lugar visible en la agenda pública de Colonia. La convocatoria de la Dirección Departamental de Salud para elaborar un diagnóstico del futuro Plan Departamental no es un trámite administrativo más: es una señal política. Antes de prometer respuestas, el organismo eligió escuchar.

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El primer encuentro será el miércoles 22 de abril, de 17.30 a 19.30, en el Municipio de Carmelo, con invitación abierta a toda la comunidad. El dato no es menor. Que el proceso arranque con una instancia participativa y fuera de la capital departamental sugiere un cambio de enfoque: la salud mental deja de pensarse solo desde los despachos y empieza a construirse desde la experiencia cotidiana de quienes viven el territorio.

Ahí está, precisamente, el valor de la iniciativa. En salud mental, los diagnósticos técnicos son necesarios, pero suelen llegar incompletos si no incorporan lo que pasa en los barrios, en las familias, en los centros educativos y en los lugares de trabajo. Escuchar percepciones, necesidades y propuestas no resuelve por sí solo los problemas, pero permite algo decisivo: ponerle contexto local a una discusión que muchas veces se formula en abstracto.

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La apuesta de Colonia abre una oportunidad y también un desafío. La oportunidad es construir una mirada situada, más cercana a la vida real del departamento. El desafío será que esa escucha no quede reducida a una foto de participación. Un plan de salud mental solo gana espesor político cuando lo recogido en esos encuentros se traduce en prioridades, recursos y acciones concretas.

En ese punto empezará la verdadera medida de esta convocatoria: no en la asistencia del miércoles, sino en lo que Colonia haga después con lo que allí se diga.