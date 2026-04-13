La Intendencia de Colonia prorrogó la apertura de la Licitación Pública número 1/2026 para la rehabilitación del acceso norte de Carmelo, una obra que forma parte de la agenda de infraestructura vial del departamento. La apertura de ofertas se realizará finalmente el 27 de abril de 2026, a las 15.00, en el salón de actos de la comuna, en el primer piso del Palacio Departamental.

La medida fue adoptada por la Resolución número 476/026 del Departamento Ejecutivo y supone una modificación en el calendario administrativo del llamado, aunque no cambia el objeto central de la licitación: la recuperación de uno de los accesos de la ciudad.

La prórroga desplaza una etapa clave del proceso, porque la apertura de ofertas marca el momento en que la administración conoce formalmente las propuestas de las empresas interesadas en ejecutar la obra. En ese sentido, la decisión posterga el avance del trámite, pero mantiene en marcha un proyecto que apunta a intervenir un punto relevante de la circulación hacia Carmelo.

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Más allá del cambio de fecha, el movimiento confirma que la Intendencia sigue adelante con una intervención que tiene impacto urbano y vial. En ciudades como Carmelo, donde los accesos condicionan buena parte de la movilidad cotidiana y del vínculo con la trama regional, este tipo de obras no se limita a una mejora física: también ordena el ingreso, actualiza la infraestructura y redefine la llegada a la ciudad.

La apertura se hará en la sede central de la Intendencia de Colonia, en avenida General Flores 467.