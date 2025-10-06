La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) mantendrá este miércoles 8 de octubre una agenda de trabajo en el departamento de Colonia, que incluye una reunión con el intendente y una recorrida por obras de saneamiento en ejecución.

A las 14.30 horas, el Directorio de OSE inspeccionará los avances de las obras de saneamiento en la rambla de la ciudad de Colonia del Sacramento. El punto de encuentro será en la calle Dr. Samuel Berton, entre la avenida Nicolás Mihanovich y Guyunusa.

Posteriormente, a las 15.30 horas, se desarrollará una reunión oficial entre el Directorio de OSE y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, en la sede de la intendencia ubicada en la calle General Flores 467.

Por OSE participarán el presidente, Cr. Pablo Ferreri; el vicepresidente, Dr. Guillermo Caraballo, y el director, Prof. José Amy.

Ambas instancias apuntan a fortalecer la coordinación interinstitucional en torno a los proyectos de infraestructura sanitaria que se llevan adelante en la capital departamental.