La Corte Electoral resolvió este lunes archivar la solicitud de suspensión de la ciudadanía del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quien fue imputado en marzo por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, cohecho simple y cohecho calificado. La decisión habilita al jerarca departamental a continuar en el ejercicio del cargo.

El organismo consideró que Besozzi no ha sido condenado por sentencia firme, sino que enfrenta una causa que aún se encuentra en etapa de investigación. Por tanto, según la normativa vigente, no corresponde la suspensión de sus derechos civiles y políticos en esta instancia.

El expediente judicial, que continúa en trámite, investiga supuestas maniobras irregulares contra la administración pública en Soriano, vinculadas al uso indebido de recursos y favores indebidos en el ejercicio de funciones.

Besozzi fue imputado en marzo de este año por decisión de la Fiscalía, en un proceso que todavía no ha derivado en juicio oral ni resolución definitiva.

La Corte Electoral adoptó la resolución tras deliberar en sesión ordinaria con la participación de sus ministros, y concluyó que la imputación no es equiparable a una condena, requisito necesario para considerar la pérdida o suspensión de ciudadanía.