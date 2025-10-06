Con la presencia de intendentes, legisladores nacionales y departamentales, alcaldes, concejales y dirigentes de distintos puntos del país, la ciudad de Carmelo fue sede este sábado 4 de octubre de la Agrupación de Gobierno Ampliada de D Centro, sector del Partido Nacional.

El encuentro, realizado en la Sociedad Criolla La Querencia, reunió a más de 200 participantes. La bienvenida estuvo a cargo del alcalde de Carmelo, Luis Parodi; el diputado por Colonia, Mario Colman, y el intendente departamental, Guillermo Rodríguez, quienes destacaron la importancia del trabajo territorial del partido.

“Los ediles, concejales y alcaldes son el motor del día a día del partido”, subrayaron los anfitriones, al tiempo que recordaron que el fin de semana del Patrimonio “también invita a valorar el patrimonio político e histórico del Partido Nacional, uno de los más antiguos del mundo”.

Parodi sostuvo que la colectividad “siempre ha sido defensora de la ley y de los más humildes” y llamó a “mantener esas banderas que forman parte de nuestra historia”. Rodríguez y Colman coincidieron en que una agrupación de gobierno “implica responsabilidad y compromiso con el bienestar de la gente”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Exposiciones y análisis político

Durante la jornada se presentaron informes de coyuntura a cargo del politólogo Ignacio Zuasnábar y de representantes parlamentarios del sector. Expusieron, entre otros, la integrante del Directorio del Partido Nacional Gloria Rodríguez y los diputados Pablo Abdala (Montevideo) y Fermín Farinha (Paysandú), quienes repasaron la labor legislativa en torno al debate presupuestal, al que calificaron como “la ley fundamental de todo gobierno”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

También intervinieron el alcalde de Juanicó (Canelones), Fernando Lúquez, la alcaldesa de Quebracho (Paysandú), Silbia Visoso, y el edil sanducero Juan Alcides Melgar.

Entre las figuras presentes se destacaron el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, fundador de D Centro; el diputado Alfredo de Mattos (Tacuarembó); el senador Carlos Moreira, exintendente de Colonia, y la dirigente Valeria Ripoll.

“Enamorarse de ideas”

El cierre de la actividad estuvo a cargo del intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, quien enfatizó la necesidad de que el sector “se enamore de ideas” y mantenga el foco “en la gente y en el servicio público”.

“Dialogar con el gobierno, darle al país lo que precisa, aunque sea otro gobierno, es estar al lado de la gente”, afirmó.

Olivera también subrayó la importancia del presupuesto como herramienta de transformación social. “No hay nada más transformador que darle oportunidades a nuestra gente y a nuestros gurises, sobre todo en el interior, donde muchas veces no tienen las mismas opciones que en la capital”, dijo.

El jefe comunal señaló que el objetivo de D Centro es contribuir al fortalecimiento del Partido Nacional: “Nuestro sector está llamado a darle al partido lo que necesita no solo para ganar, sino para gobernar bien. No se trata de nombres, sino de ideas y de trabajo colectivo”.

“Somos hijos de la libertad, nietos de la rebeldía y responsables de construir lo que se viene”, concluyó Olivera.