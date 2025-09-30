PUBLICIDAD
La Fiscalía formalizó la investigación penal contra un hombre detenido por su presunta implicación en el ataque a la casa de la fiscal Mónica Ferrero. El acusado fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación, y se dispuso su prisión preventiva hasta el 28 de marzo.
La mujer que también había sido detenida quedó en libertad, según informó la Fiscalía General de la Nación.
La investigación está a cargo de la fiscal de Estupefacientes de 4.º Turno, Angelita Romano, y continúa en curso en busca de más responsables. Sobre el caso rige una reserva judicial.
