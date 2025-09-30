La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Junta Departamental de Colonia firmaron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de intercambiar experiencias en materia legislativa, derechos ciudadanos y orden jurídico.

El acto se celebró en la sede del Parlamento porteño y contó con la participación del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y del presidente de la Junta Departamental, Félix Osinaga.

El acuerdo busca fortalecer el vínculo institucional entre ambos cuerpos deliberativos, propiciando el desarrollo de espacios de colaboración mutua, diálogo político y asistencia técnica, con énfasis en el intercambio de buenas prácticas parlamentarias y normativas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La firma del convenio se inscribe en una agenda de cooperación internacional que ambas instituciones impulsan para fomentar la construcción democrática y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos en el ámbito local y regional.