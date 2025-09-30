El Congreso de Intendentes compareció este lunes 29 de septiembre ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para exponer su posición sobre el proyecto de ley presupuestal 2025-2029. La delegación respaldó el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo en julio, pero advirtió sobre artículos que podrían generar complicaciones para la gestión departamental, especialmente en materia de ordenamiento territorial.

Un acuerdo alcanzado contra reloj

El presidente del Congreso, Nicolás Olivera, recordó que el entendimiento con el Ejecutivo se concretó el 30 de julio, en el plazo límite fijado por la Constitución. El consenso fue alcanzado por las 19 intendencias y garantizó tres puntos centrales:

La participación del 3,33% del Presupuesto Nacional en aplicación del artículo 214 constitucional.

El aumento al 45% de la participación departamental en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) .

La creación de un fondo de infraestructura estratégica por 80 millones de dólares, con 45 millones destinados al área metropolitana y 35 millones al resto del país.

“Fue un desafío porque asumimos el 17 de julio y al 30 ya debíamos tener acuerdo. Logramos ponernos de acuerdo entre nosotros primero, y luego con el Ejecutivo”, sostuvo Olivera.

Las intendencias como gestores múltiples

Olivera defendió el papel de las intendencias como administraciones con competencias amplias. “No somos solo el Ministerio de Transporte, ni el Mides, ni Vivienda. Tenemos un poco de todo”, afirmó.

En la misma línea, el intendente de Florida, Carlos Enciso, ilustró con un ejemplo: “Cuando hay emergencias, como una gran tormenta, hay que dar respuestas al otro día. No podemos esperar 30 días de publicación de licitación”.

Preocupaciones sobre ordenamiento territorial

Uno de los puntos más sensibles para los jefes departamentales está en el paquete de artículos 422 y del 429 al 443, vinculados al ordenamiento territorial. Olivera cuestionó en particular el artículo 429, que establece retiros de 150 metros en cauces de agua sin indemnización previa.

“No tenemos sistematizada información de cómo puede impactar. Pedimos que este paquete sea tratado fuera del Presupuesto”, planteó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Otros temas sobre la mesa

La delegación también aprovechó la comparecencia para abordar cuestiones que impactan directamente en la gestión local:

Caminería rural: destacaron el diálogo con el Ministerio de Transporte sobre una hoja de ruta común.

Transporte estudiantil: recordaron que las intendencias cubren alrededor del 80% del financiamiento (en Florida, 35 millones de pesos anuales).

Educación superior: expresaron un respaldo firme a la UTEC y a la Udelar en el interior, subrayando que gran parte de sus estudiantes son primera generación universitaria.

Proyecto ECHO: apoyo a la iniciativa en salud mental dirigida por el Dr. Cohen.

Seguridad: reconocimiento del rol preventivo de las intendencias, pese a que constitucionalmente carecen de competencias en la materia.

Próximos pasos

El Congreso de Intendentes quedó a disposición de los legisladores para profundizar el análisis durante el debate del presupuesto. La señal fue clara: los gobiernos departamentales defenderán el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, pero reclaman modificaciones en los artículos que puedan alterar sus competencias o poner en riesgo planes ya vigentes.