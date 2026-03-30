La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Hacienda y Administración, informó el calendario de pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana correspondiente al ejercicio 2026. Según lo comunicado, el inicio del cronograma será el miércoles 8 de abril.

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El detalle de vencimientos establece que la primera cuota vencerá el 8 de mayo, la segunda el 26 de junio, la tercera el 21 de agosto, la cuarta el 23 de octubre y la quinta el 23 de diciembre.

La comuna recordó además que quienes abonen el total del impuesto dentro del plazo fijado para la primera cuota accederán a un descuento del 10%. En tanto, quienes paguen cada cuota dentro de su vencimiento obtendrán una bonificación del 5%.

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El pago podrá realizarse en las oficinas de la Intendencia en todo el departamento y en Montevideo, así como en las redes de cobranza habilitadas y a través del sitio web oficial de la comuna.