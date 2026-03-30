El municipio informó que este viernes no se prestará el servicio de recolección de residuos con motivo de la conmemoración de Viernes Santo.

Ante esa situación, las autoridades solicitaron a los vecinos que no saquen la basura durante esa jornada, a fin de evitar la acumulación de residuos en la vía pública y posibles inconvenientes en distintos puntos de la ciudad.

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La medida se enmarca en la modificación habitual de algunos servicios durante fechas especiales y feriados, por lo que se recomendó a la población tomar las previsiones necesarias hasta la reanudación del cronograma habitual.

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Desde el gobierno local se apeló a la colaboración de la comunidad para mantener el orden y la limpieza en los espacios públicos mientras permanezca suspendida la recolección.

El servicio retomará su funcionamiento de acuerdo con la planificación habitual una vez finalizada la jornada.