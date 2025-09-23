Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, pidió este martes durante su intervención en la Asamblea General de la ONU la suspensión de las operaciones militares en Oriente Medio, así como también la liberación de los rehenes.

«Desde 1948, Uruguay ha mantenido una posición coherente y firme que va en línea con los principios de autodeterminación y coexistencia pacífica. Bien conocidas son nuestras posturas históricas con respecto a los principales conflictos a escala mundial, en especial el que se desarrolla en Oriente Medio. Siempre Uruguay sostuvo la posición de dos naciones, dos pueblos, dos Estados», puntualizó el mandatario.

Y añadió: «El Gobierno uruguayo toma muy en serio los informes que desde la comunidad internacional se elaboran en referencia a los pueblos palestinos e instamos a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU, e instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de la muerte de civiles inocentes, e instamos a la liberación de los rehenes». EFE