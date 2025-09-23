«Desde 1948, Uruguay ha mantenido una posición coherente y firme que va en línea con los principios de autodeterminación y coexistencia pacífica. Bien conocidas son nuestras posturas históricas con respecto a los principales conflictos a escala mundial, en especial el que se desarrolla en Oriente Medio. Siempre Uruguay sostuvo la posición de dos naciones, dos pueblos, dos Estados», puntualizó el mandatario.
Y añadió: «El Gobierno uruguayo toma muy en serio los informes que desde la comunidad internacional se elaboran en referencia a los pueblos palestinos e instamos a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU, e instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de la muerte de civiles inocentes, e instamos a la liberación de los rehenes». EFE
