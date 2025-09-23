PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Del 27 al 30 de septiembre, Colonia participará en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, que se desarrollará en el predio ferial de Palermo. El departamento estará representado por la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo, junto con la Asociación Turística del Departamento y operadores privados, en el stand Uruguay Natural coordinado por el Ministerio de Turismo.

En esta edición, además de la promoción del destino, se presentarán paquetes con circuitos de experiencias turísticas ofrecidos por agencias de viaje. La presentación oficial de la próxima temporada de Colonia se realizará bajo el lema “Me enamoré de Colonia” el lunes 29 a las 15.30, en el espacio asignado a Uruguay. Al evento asistirán representantes del sector turístico, agencias de viaje, medios de comunicación e invitados regionales.

