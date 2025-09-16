La Dirección Nacional de Empleo (DINAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) comenzó una gira nacional para promover instancias de intercambio con vistas a la elaboración de una nueva Ley de Empleo.

La normativa vigente, en aplicación desde 2021, será sustituida por un nuevo marco legal que el MTSS impulsa mediante un proceso participativo con actores sociales, empleadores, trabajadores y ciudadanía en general.

Las actividades se desarrollarán a través de los Comités ampliados de Empleo y Formación Profesional en distintos departamentos del país.

En el caso del departamento de Colonia, la jornada se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 18:00 horas en la sede de la Universidad de la Empresa (UDE), ubicada en Río de la Plata 2091, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

Está prevista la participación de la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar.