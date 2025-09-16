El tránsito vehicular se verá afectado este martes 16 de septiembre en la intersección de las rutas 1 y 52, a la altura de los kilómetros 121.500 y 121.600, en las inmediaciones de Colonia Valdense. Así lo informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que anunció desvíos señalizados para garantizar la circulación durante el desarrollo de las tareas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las intervenciones forman parte del proyecto de duplicación del By Pass de Colonia Valdense. En esta etapa, los trabajos se concentran en el puente sobre la Ruta 52, donde se estará ejecutando el desencofrado de estructuras tipo New Jersey, utilizadas como barreras de contención.

Desde el MTOP se exhortó a los conductores a planificar con antelación sus desplazamientos y a extremar las precauciones al circular por la zona de obra, debido a la posible reducción de calzada y la presencia de maquinaria vial.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD