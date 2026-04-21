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Colonia desplegó en Porto Alegre una agenda de reuniones y presentaciones con la que buscó consolidar su presencia en el mercado brasileño durante la 40ª edición de Ugart, la feria de negocios turísticos realizada el 9 y el 10 de abril.

La Intendencia de Colonia participó a través de la Dirección de Turismo en el stand de Uruguay, junto con las intendencias de Maldonado y Montevideo y con operadores privados, entre ellos la Asociación Turística y la Cámara Hotelera del departamento. Pero la presencia coloniense no se limitó al predio ferial. En paralelo, la delegación mantuvo una serie de contactos orientados a abrir nuevas vías de promoción y comercialización del destino.

Uno de los movimientos más relevantes fue el avance en gestiones para una próxima visita de la periodista Carmen Carlet, del Jornal do Comércio de Rio Grande do Sul, medio especializado en economía que publica suplementos de turismo. La intención es generar contenido impreso y digital sobre Colonia.

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También hubo reuniones con agencias de viajes de Porto Alegre para presentar productos ya identificados con el departamento, como la Ruta del Queso, las bodegas y el circuito patrimonial, con vistas a incorporar a Colonia en itinerarios para parejas, familias y turismo enológico.

En el plano de la proyección cultural y gastronómica, cobró especial interés la conversación iniciada con responsables de Olivas de Gramado para impulsar un eventual “Festín de Colonia” en ese parque temático de la Serra Gaúcha. La propuesta apunta a posicionar vinos y quesos colonienses ante un público de mayor poder adquisitivo y a reforzar la identidad del departamento a través de su producción local.

La agenda incluyó además contactos institucionales con autoridades de Porto Alegre, Caxias do Sul y del Estado de Rio Grande do Sul para explorar cooperación técnica, intercambio de promoción y la reactivación de proyectos conjuntos. En ese marco, Colonia apostó a combinar turismo, cultura, gastronomía e innovación como carta de presentación ante el sur de Brasil.