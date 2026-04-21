La Policía investiga el hurto de un televisor denunciado en una escuela de Carmelo, en un caso que por el momento no tiene responsables identificados y continúa bajo actuaciones de la Seccional 3.ª.

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Según la información policial, la denuncia fue presentada por una ciudadana luego de constatarse el faltante de un televisor marca Xenex de 32 pulgadas, que se encontraba en uno de los salones del centro educativo ubicado sobre avenida Paraguay.

Tras la denuncia, al lugar concurrió personal de Policía Científica para realizar el relevamiento pericial correspondiente, en busca de indicios que permitan establecer cómo se produjo el ingreso al salón y avanzar en la identificación de quien cometió el hurto.

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La investigación quedó a cargo de efectivos de la Seccional 3.ª de Carmelo, que trabajan en la recolección de información para intentar recuperar el objeto sustraído y esclarecer el hecho.

El caso vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los centros educativos ante este tipo de episodios, especialmente cuando se trata de equipamiento destinado a la actividad diaria de alumnos y docentes.