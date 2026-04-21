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La Policía trabaja por estas horas en la verificación de una denuncia vinculada a presuntos hechos ocurridos en las cercanías de Utu, en Carmelo, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre la versión aportada por una ciudadana.

Fuentes policiales señalaron a Carmelo Portal que en las últimas horas han recibido diversos mensajes relacionados con el caso. Sin embargo, remarcaron que, por ahora, no hay elementos concluyentes que permitan confirmar la secuencia relatada ni dar por ciertos los hechos mencionados.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, centrada en la recolección de datos en la zona y en el análisis de información que pueda aportar claridad sobre lo ocurrido. En ese marco, los efectivos también revisan cámaras de seguridad instaladas en el área, una tarea considerada clave para reconstruir movimientos, contrastar horarios y determinar si la denuncia tiene sustento.

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El despliegue policial, según indicaron las mismas fuentes, apunta tanto a confirmar como a descartar la versión recibida. Esa cautela no es menor: en casos de este tipo, cada dato debe ser sometido a contraste antes de incorporarse a una línea firme de investigación.

Por ahora, el caso permanece bajo análisis y sin conclusiones oficiales. La expectativa está puesta en las próximas horas, cuando el cruce entre testimonios, registros visuales y otros elementos recogidos en la zona permita a los investigadores avanzar con mayor certeza.

Hasta entonces, la única constatación es que existe una denuncia en estudio y una investigación en marcha. Lo demás, subrayan desde el entorno policial, sigue bajo verificación.