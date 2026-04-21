Uruguay sigue bajo la influencia de un frente frío ubicado en el Atlántico, al este del país, en un contexto regional marcado además por un sistema de baja presión sobre Paraguay, sostiene el informe de MetSul.

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Esa combinación mantiene la atmósfera inestable en esta parte del continente y configura un panorama de tiempo variable, con nubosidad y probabilidad de lluvias.

El elemento más cercano al territorio uruguayo es el frente frío que, de acuerdo con el análisis meteorológico de este martes 21, se extiende mar adentro frente a la costa del país. A ese sistema se suma una baja presión asociada a aire cálido sobre Paraguay, que refuerza la inestabilidad en la región.

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Aunque el informe original de MetSul concentra su desarrollo en el sur de Brasil, la situación descrita incluye a Uruguay dentro del área de influencia de este patrón atmosférico. Eso permite anticipar un escenario todavía incierto y cambiante, con persistencia de condiciones favorables para precipitaciones y abundante nubosidad.

Por el momento, no se detallan volúmenes de lluvia ni un desglose específico por departamentos uruguayos. Sí queda claro que el frente no se ha retirado del todo del entorno regional y que la circulación asociada a la baja presión seguirá incidiendo sobre el comportamiento del tiempo.

En consecuencia, Uruguay continuará bajo un marco de inestabilidad, con la atención puesta en la evolución de estos sistemas durante las próximas horas.