El director del Hospital de Nueva Helvecia, Gabriel Hernández, se refirió a la marcha de la institución en una entrevista publicada por Semanario Helvecia, en un contexto marcado por las denuncias presentadas por empresas tercerizadas ante una comisión del Senado.

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En la entrevista, Hernández señaló que el hospital atraviesa un proceso de reorganización interna con el objetivo de mejorar la atención de sus 4.200 usuarios. Según explicó, los cambios no apuntan a ampliar la infraestructura, sino a redistribuir los espacios existentes y optimizar su funcionamiento.

Entre las modificaciones mencionó el traslado del laboratorio a un área con mejor equipamiento, lo que permitirá ampliar el sector de emergencia y generar mayor privacidad en la atención. También indicó que la reestructura alcanza a farmacia, registros médicos, rayos y al sector de “día y hora”.

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El director sostuvo además que el hospital incorporó equipamiento en laboratorio y diagnóstico por imagen, y señaló que parte de las mejoras edilicias se concretan con fondos propios, donaciones, beneficios y apoyo de instituciones.

Otro de los puntos abordados fue la seguridad. Hernández afirmó que persisten situaciones de maltrato hacia el personal y que el hospital trabaja con el Ministerio del Interior en mecanismos para registrar antecedentes de violencia y mejorar la respuesta ante episodios críticos. También indicó que se prevé reforzar el sistema de cámaras y restringir la circulación en algunas áreas internas.

En la entrevista se informó asimismo sobre la creación de un nuevo espacio de salud mental, con consultorios para psiquiatría y psicología, además de un salón multiuso para trabajo grupal.

Consultado sobre las denuncias vinculadas a tercerizaciones y presuntas irregularidades en contrataciones, Hernández no realizó declaraciones por tratarse de un asunto en investigación. Según consignó Helvecia, esas decisiones corresponden a la Red de Atención Primaria y no al hospital.