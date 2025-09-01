Las exportaciones de bienes de Uruguay alcanzaron en agosto de 2025 un total de US$ 1.327 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 3,5 %, según el informe mensual de comercio exterior publicado por Uruguay XXI.

El desempeño positivo se explica principalmente por el dinamismo de la soja, la carne bovina y la celulosa, que concentraron más de la mitad de las ventas externas del mes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Soja al frente, carne y celulosa en alza

El complejo sojero lideró las exportaciones con US$ 288 millones, cifra que supone un aumento de 116 % en comparación con agosto de 2024, impulsado por una mayor producción y precios favorables en los mercados internacionales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La carne bovina se ubicó en segundo lugar, con ventas por US$ 243 millones, un 31 % más que un año atrás, consolidándose como el segundo rubro de exportación. La celulosa, por su parte, aportó US$ 225 millones, lo que reafirma su peso en la canasta exportadora.

China, socio principal

En cuanto a destinos, China se mantuvo como el principal mercado para Uruguay, con compras por US$ 438 millones, lo que representa un incremento interanual de 33 %. La Unión Europea (US$ 201 millones) y Brasil (US$ 158 millones) completaron el podio, reafirmando la importancia de la diversificación geográfica de las ventas externas.

Panorama

El informe de Uruguay XXI señala que, pese a la volatilidad internacional, el sector exportador uruguayo mantiene un sendero de crecimiento apoyado en los bienes agroindustriales.