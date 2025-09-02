Montevideo, 31 ago (EFE).- El cuerpo técnico encabezado por el argentino Marcelo Bielsa comenzó a recibir este domingo a los futbolistas uruguayos preseleccionados para la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas, en la que la Celeste buscará sellar su clasificación para el Mundial de 2026.

En horas de la mañana, el portero del Junior colombiano Santiago Mele fue el primero en arribar al Complejo Celeste para ponerse a las órdenes de Bielsa. Luego lo hizo el atacante del Liverpool local Kevin Amaro, convocado por primera vez.

También se sumaron el atacante del Al-Hilal Saudí Darwin Núñez y el jugador del Atlético San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria, quien este viernes fue destacado por Bielsa en una conferencia de prensa.

La selección de Uruguay trabajará desde esta jornada en el Complejo Celeste, donde se preparará para los encuentros que disputará este jueves frente a Perú en el histórico estadio Centenario de Montevideo y el próximo 9 de septiembre ante Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

En caso de cosechar una victoria en el primero de estos partidos, la Celeste sellará su boleto a la próxima Copa del Mundo, la quinta en la que podría participar de manera consecutiva tras haber jugado las de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Por el momento, los futbolistas que están llegando al país para trabajar con Bielsa se encuentran ‘reservados’ y el cuerpo técnico aún no ha comunicado la lista oficial de convocados.

Los que es un hecho es que el central de Barcelona Ronald Araujo, el lateral del Al-Qadisiyah árabe Nahitan Nández y el atacante Darwin Núñez no podrán jugar el primer partido por encontrarse suspendidos.

El defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el atacante del Sporting portugués Maximiliano Araújo serán bajas por lesión, mientras que el centrocampista del Flamengo brasileño Nicolás de la Cruz no será convocado. EFE