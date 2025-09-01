En el marco de los 850 años del inicio del movimiento valdense, el Espacio Cultural Valdense organiza una nueva instancia del Ciclo de Encuentros, que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 10.30 horas (Argentina, Brasil y Uruguay), en formato virtual a través de la plataforma Zoom.

La actividad propone un espacio de diálogo e intercambio en torno a la comunidad valdense rioplatense, con la participación de investigadores que abordarán distintas perspectivas históricas y culturales.

El Dr. Marcel Gonnet Wainmayer presentará la ponencia “Valdenses frente al espejo: teatro y representación como ejercicio de identidad comunitaria”, en la que analizará la práctica teatral como un recurso para el fortalecimiento de la memoria colectiva.

Por su parte, la Dra. Ana María Ferreyra y el investigador José Antonio Mateo expondrán “Los Valdenses en Argentina. Una aproximación a partir del caso de Entre Ríos”, centrada en los procesos de asentamiento y la construcción identitaria en esa región.

El encuentro se transmitirá en vivo vía Zoom mediante el enlace https://us06web.zoom.us/j/87569395331?pwd=miklP1twkXc3Eoq6p6JsIIBKK5TJYF.1.

ID de reunión: 875 6939 5331

Código de acceso: 770383

La propuesta es impulsada por el Espacio Cultural Valdense y la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata.