Una mujer, varias víctimas y un patrón delictivo que revive una de las más inquietantes expresiones del crimen urbano: la estafa sentimental con final violento. La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza la investigación del caso conocido como la “viuda negra”, una trama criminal que comenzó con contactos por Tinder y terminó con hombres drogados y despojados de sus pertenencias.

El fiscal de Flagrancia de noveno turno, Fernando Romano, está al frente de una causa que ya ha derivado en cinco decisiones judiciales: tres condenas, una imputación con prisión preventiva y una persona con medidas limitativas. Las acciones judiciales, según confirmó el vocero de la Fiscalía, Javier Benech, a Carmelo Portal, son el resultado de una investigación iniciada hace aproximadamente un mes, tras al menos dos denuncias que describían un modus operandi idéntico.

La mujer implicada fue imputada por los presuntos delitos de asociación para delinquir, rapiña agravada y hurto. El juez dispuso su prisión preventiva por un plazo de 120 días mientras continúa la recolección de pruebas.

Receptación y penas

El capítulo más reciente del expediente se escribió ayer: un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva por receptación agravada. La sentencia se suma a la de otros dos hombres, también condenados en días anteriores por el mismo delito, aunque en su caso se sustituyó la pena por libertad a prueba.

Por otro lado, una segunda mujer quedó sujeta a medidas restrictivas —deber de fijar domicilio y prohibición de salida del país— pese a que no se llegó a formalizar su investigación.

Tinder como anzuelo

Las víctimas coincidieron en sus relatos: tras conocer a una mujer por la aplicación de citas Tinder, concretaban encuentros en los que eran drogados y despojados de dinero, relojes, teléfonos móviles y otros efectos personales.

La Fiscalía no ha confirmado cuántas personas podrían estar implicadas aún, ni cuántas víctimas en total han denunciado, pero no se descarta que la red sea más amplia y que nuevas formalizaciones se produzcan en las próximas semanas.

El caso “viuda negra” combina seducción y delito con precisión quirúrgica. Y en una era digital donde los vínculos comienzan en pantallas, recuerda con crudeza que no todo lo que deslumbra en las redes es confiable fuera de ellas.