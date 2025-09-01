PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La llamada ingresó al 911 en la madrugada. Una voz pidió ayuda: había un extraño dentro de una vivienda en la calle Fernando Carballo, en Colonia del Sacramento. La patrulla no tardó en llegar.

En el lugar, los policías encontraron a dos hombres. Uno de ellos tenía al otro retenido. El propietario de la casa relató que, al despertarse, encontró al segundo hombre durmiendo en el interior del domicilio. No lo conocía. Nadie lo había invitado.

El intruso había ingresado sin autorización. Se trataba de M.S., de 37 años, quien fue detenido en el acto y conducido ante la Justicia.

Tras el procedimiento correspondiente, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de violación de domicilio. La sentencia estableció una pena de cinco meses de prisión efectiva.