Dos hombres fueron identificados, detenidos y condenados por exhibir armas de fuego y realizar disparos, conductas que difundieron en redes sociales a través de fotos y videos. Las imágenes activaron una investigación policial que culminó con allanamientos en las ciudades de Rosario y Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia.

La actuación comenzó cuando los efectivos policiales tomaron conocimiento del material audiovisual que circulaba en plataformas digitales. Ante la gravedad de los hechos, se conformó un equipo especializado que, tras el análisis de las imágenes, logró identificar a los dos implicados.

Con base en las pruebas reunidas, se solicitaron órdenes judiciales para allanar dos domicilios simultáneamente. En los procedimientos se incautaron elementos que confirmaron la participación de ambos individuos en los delitos investigados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tras ser detenidos, los sospechosos —identificados con las iniciales R.H., de 20 años, y E.V.— fueron puestos a disposición de la Justicia. La sentencia fue dictada tras una audiencia realizada esta semana.

R.H. fue condenado a dos años y ocho meses de prisión efectiva, tras ser hallado culpable de los delitos de suministro de estupefacientes, tráfico de armas y municiones, porte de arma de fuego en lugar público, daño agravado y lesiones personales.

En tanto, E.V. recibió una pena de 16 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba. Se le imputaron los delitos de violencia doméstica agravada, tráfico de armas y municiones, porte de arma en lugar público y violencia privada. Como parte de la condena, deberá cumplir con varias medidas dispuestas por la Justicia:

Fijar un domicilio permanente y someterse a la supervisión de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINAMA).

Durante los primeros seis meses, no podrá salir de su vivienda, salvo excepciones autorizadas, y será monitoreado mediante dispositivo electrónico.

En el semestre siguiente, la restricción se limitará al horario nocturno, entre las 22.00 y las 06.00.

Además, deberá presentarse semanalmente en la seccional policial de su localidad y realizar tareas comunitarias, cuatro horas por semana durante dos meses. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El caso evidencia el impacto que pueden tener las publicaciones en redes sociales en el ámbito judicial y refuerza la vigilancia institucional sobre el uso indebido de plataformas digitales para la promoción de actos delictivos.