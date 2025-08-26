PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, la subsecretaria Claudia Peris y autoridades de la Dirección Nacional del MTOP realizarán una visita oficial al departamento de Colonia.

El miércoles 27 está previsto un encuentro con funcionarios del ministerio en el Club Peñarol de Nueva Palmira. Además, durante la jornada se recorrerán obras en ejecución e instalaciones, y se desarrollarán reuniones con el intendente de Colonia y otras autoridades locales.

El jueves 28 se llevará a cabo una reunión en la sede de la Intendencia de Colonia, entre las 9.00 y las 10.00 horas, en el marco de las actividades programadas por el ministerio en el departamento.

