Uruguay participó este 26 de agosto en un operativo internacional contra la explotación sexual infantil, en el marco de la quinta edición de Aliados por la Infancia. La acción, denominada “Garaza 2”, se desplegó de forma simultánea en 15 países de América y tuvo como objetivo desarticular redes de intercambio de material con contenido de abuso sexual infantil.

En Montevideo y el interior del país, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno, a cargo de la fiscal Verónica Bujarín, en coordinación con la Unidad de Cibercrimen, la Unidad Especializada en Cibercriminalidad e Interpol, realizó cuatro allanamientos. En esos procedimientos fueron incautados teléfonos celulares y equipos electrónicos, y se concretaron dos detenciones.

La investigación se originó en reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo que monitorea contenidos ilícitos en el ciberespacio y deriva la información a las autoridades de los distintos países mediante convenios internacionales de cooperación.

Según precisó la fiscal Bujarín, el grupo de WhatsApp objeto de la investigación estaba conformado por 158 personas de diferentes países de América, de las cuales al menos cinco serían uruguayas. A partir de esa información se ordenaron los allanamientos en el territorio nacional.

Desde la inauguración de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno, en febrero de 2024, las investigaciones realizadas en coordinación con la Unidad de Cibercrimen han derivado en 25 condenas por delitos vinculados a explotación sexual infantil. En cuatro de esos casos, las pesquisas permitieron identificar y rescatar víctimas menores de edad que eran sometidas a abuso sexual en su propio entorno familiar, lo que llevó a condenas de entre 9 y 10 años de prisión para los responsables.

El operativo “Garaza 2” reafirma el alcance regional de la cooperación en materia de cibercrimen y el compromiso de las autoridades uruguayas en la persecución de delitos de explotación sexual infantil.