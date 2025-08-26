Un hombre de 28 años resultó herido en la pierna tras un tiroteo ocurrido en la plaza de Villa Pancha, cuando un individuo en moto irrumpió en el lugar y abrió fuego contra él antes de darse a la fuga.

La víctima fue asistida de inmediato, mientras efectivos de la Zona Operacional II de la Policía iniciaron una investigación para identificar al responsable. A partir de testimonios y pruebas recolectadas en el lugar, los investigadores lograron ubicar al presunto autor, un hombre de 26 años identificado con las iniciales N.B.

Con las evidencias reunidas, la Policía procedió a su detención y lo puso a disposición de la Justicia.

Tras la audiencia correspondiente, N.B. fue condenado por hurto especialmente agravado en calidad de coautor, en reiteración real con lesiones graves, en concurso formal con tráfico interno de armas de fuego. La pena impuesta fue de 24 meses de prisión, bajo un régimen mixto:

Los primeros ocho meses deberán cumplirse en arresto domiciliario, con dispositivo electrónico de monitoreo.

Los restantes 16 meses serán bajo régimen de libertad a prueba, con condiciones específicas: fijar domicilio supervisado por la Dirección Nacional de Asuntos Sociales (DINAMA), someterse a orientación y vigilancia, presentarse semanalmente en la seccional policial y realizar trabajo comunitario dos horas por semana durante dos meses.

La Policía destacó la celeridad de la investigación, que permitió detener al responsable en poco tiempo y derivar el caso a la Justicia.