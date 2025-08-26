Las inscripciones para la primera edición del programa “Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación” cerraron con más de 160.000 personas registradas en todo el país. La iniciativa está dirigida a fortalecer la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

El mayor número de inscripciones provino de Montevideo, que representó el 30,09 % del total, seguido por Canelones, con el 14,78 %.

Durante esta semana, el Banco de Previsión Social (BPS) verificará los datos aportados por los inscriptos. Una vez finalizado ese proceso, se realizará un sorteo público entre quienes queden habilitados. El sorteo tendrá lugar el viernes 29 de agosto, a las 15.00 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El programa es impulsado de forma conjunta por el MTSS, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Congreso de Intendentes.

En esta primera edición, 5.500 personas accederán a actividades de capacitación y trabajo que se desarrollarán entre setiembre y diciembre de 2025.