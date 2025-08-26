PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Banco Central del Uruguay (BCU) presentó la Moneda Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de 1825, una pieza numismática de edición limitada que rinde homenaje a uno de los hitos fundacionales de la historia nacional.

La moneda, de forma romboidal, está acuñada en plata 900, mide 33 milímetros de lado y pesa 12,5 gramos. Su anverso reproduce el Monumento a la Independencia Nacional, inaugurado en 1879 en la ciudad de Florida, mientras que en el reverso se incluye un detalle del cuadro Asamblea de la Florida, del artista Eduardo Amézaga.

El diseño incorpora además la leyenda “De hecho y de derecho, libre e independiente”, en alusión a la primera de las leyes promulgadas en la histórica declaratoria de 1825.

La emisión consta de 1.500 ejemplares, que estarán disponibles próximamente para coleccionistas y público en general. Con esta iniciativa, el BCU refuerza su tradición de preservar la memoria histórica a través de emisiones conmemorativas, sumándose a las celebraciones por los 200 años de la independencia.